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استجابة لدعوة القائد العام لإسقاط الاتفاق السياسي.. حملات تفوض القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

تشهد مدن ليبية خروج عشرات الحملات لتفويض المؤسسة العسكرية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد.

وأتت هذه العملات بعد مرور ساعات قليلة من دعوة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي لإسقاط ما يُسمى “الاتفاق السياسي” وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد.

أكّد القائد العام، في كلمة متلفزة مساء يوم الخميس، أنه لم يعد أمام أحرار الشعب الليبي من سبيل اليوم إلا إسقاط الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واتخاذ قرار تاريخي باختيار من يرونه مناسبًا لقيادة المرحلة القادمة إدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها ويضمن عبور المرحلة بسلام ويمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وفي استجابة فورية لهذه الدعوة خرجت عشرات الحملات الشعبية والقبلية الداعية لتكليف وتفويض القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، حيث تشهد بنغازي ومدن أخرى منذ ليل الخميس رغم حظر التجول خروج المئات في الساحات والشوارع تطالب بتفويض القائد العام لإدارة البلاد، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم.

وأعلن عدد كبير من الباحثين والناشطين والحقوقيين في العديد من المدن والمناطق على صفحات التواصل الاجتماعي، تفويض المؤسسة العسكرية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يجب اعلان مجلس قيادة لثورة الكرامة مكونة من عسكريين ومدنيين وانشاء اتحاد فيدرالى لبرقة وفزان وطرابلس لتكون اسم الدولة الجمهورية العربية الليبية الفيدرالية وتغيير العلم الى علم الجيش الوطنى الابيض وصقر قريش اصفر واعادة النشيد الوطنى السابق المناسب للوضع الحالى وهو :-
    الله أكبر الله أكبر

    الله أكبر فوق كيد المعتدي

    والله للمظلوم خير مؤيد

    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي

    بلدي ونور الحق يسطع في يدي

    قولوا معي قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي

    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي

    بالحق سوف أرده وبمدفعي

    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي

    قولوا معي قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي

    قولوا معى الويل للمستعمر

    والله فوق الغادر المتكبر

    الله أكبر يا بلادى كبري

    وخذى بناصية المغير ودمري

    قولوا معى قولوا معي

    الله الله الله أكبر

    الله فوق المعتدي.

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  • عاصمة الدولة الفيدرالية سرت حيث تتوسط البلاد وعاصمة كل اقليم بنغازى لبرقة وسبها لفزان وطرابلس لطرابلس

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