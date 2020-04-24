قنونو: طيران الوفاق استهدف صهريج وقود وإمدادات قبل وصولها إلى ترهونة

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، بأن طيران الوفاق نفّذ 3 غارات في محيط بني وليد.
وبحسب الصفحة الرسمية لعملية بركان، استهدفت الغارات صهريج وقود و إمدادات للجيش كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
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أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، بأن طيران الوفاق نفّذ 3 غارات في محيط بني وليد.
وبحسب الصفحة الرسمية لعملية بركان، استهدفت الغارات صهريج وقود و إمدادات للجيش كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
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قنونو المجنونو لا يشبع كذب فالطائرات المسيرة تسقط مثل العصافير وراينا الصواريخ على حطامها مما يدل على انها فشلت فى الوصول لاهدافها وتم استهداف قاعدة معتيقة التى خرجت منها كالعادة بعد ان تفشل المليشيات فى محاور القتال تستهدف المدنيين رغم وجود مواقع عسكرية فى عمق طرابلس والاعتراف باستهداف ناقلات وقود جريمة حرب ودليل ضعف لان الجيش يقصف مخازن زخيرة ونرى انفجارها بالعينﻻ
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