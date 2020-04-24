قنونو: طيران الوفاق استهدف صهريج وقود وإمدادات قبل وصولها إلى ترهونة

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، بأن طيران الوفاق نفّذ 3 غارات في محيط بني وليد.

وبحسب الصفحة الرسمية لعملية بركان، استهدفت الغارات صهريج وقود و إمدادات للجيش كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.