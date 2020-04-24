عملية «بركان الغضب»: تدمير شاحنة ذخيرة شمال بني وليد تابعة لقوات القيادة العامة

أعلنت عملية «بركان الغضب»، أن طيران حكومة الوفاق، دمر شاحنة ذخيرة شمال بني وليد تابعة لقوات القيادة العامة، وفق بيان للعملية اليوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة.

«بركان الغضب» تعلن تعرض محيط مطار معيتيقة للقصف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب»، تعرض «منازل مواطنين في محيط مطار معيتيقة للقصف بصواريخ غراد صباح اليوم».

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم.

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