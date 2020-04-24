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عملية «بركان الغضب»: تدمير شاحنة ذخيرة شمال بني وليد تابعة لقوات القيادة العامة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب»، أن طيران حكومة الوفاق، دمر شاحنة ذخيرة شمال بني وليد تابعة لقوات القيادة العامة، وفق بيان للعملية اليوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة.

«بركان الغضب» تعلن تعرض محيط مطار معيتيقة للقصف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب»، تعرض «منازل مواطنين في محيط مطار معيتيقة للقصف بصواريخ غراد صباح اليوم».

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • البركان الغضب تفوبض جرذ الرجمة بطريقتها الخاصة هو تفويض يا حفتر تريد تقليد العاهرالسيسي ابن اليهودية في ليبيا ايها الفاشل المهزوم يثبت غباءه مازال يرسل الشاحنات الامدادت العسكرية رغم يعرف طيران الوفاق يراقب الطريق لن يسمح بمرور اي الامدادت العسكرية يعني يضيع الاموال الامارات فقط هي الان وشك الافلاس تقوم الاقتراض مليارات انقاذ دبي ابوظبي

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  • يا قوات براكة الحطب بكره تترككم تركيا وترحل كما تركت ايطاليا جثث اجدادكم مرميه للوحوش لولا شهامة المجاهدين وكون كرامة الميت دفنه فقد قاموا المجاهدين بدفن اربعين جثه من اجدادكم تابعين لمليشيا عاكف الغرياني جاءوا الي الجبل الاخضر للمشاركه في الحرب نكايه في الشراقه ونصره لايطاليا بسبب فتوي مضلله من المفتري الضال أبولسعاد العالم والمفتري الضال جد الصادق الغرياني علي بن علي الغرياني وعندما سقطوا موتي تركتهم الفرقه الايطاليه وولت هاربه ولأنها عقلية غلمان سفهاء كيف وثقوا في ايطاليا وشنو هذا الغباء وكيف اقنعتهم وانساقوا بجهاله وغباء جندوا في جيش ايطاليا وكيف رضوا بالارتماء في مستنقع خيانه راية الجهاد والوقوف في صف ايطاليا فهؤلاء الاجداد قد قتلوا رفقاء المختار لعيون ايطاليا وهاهم الاحفاد قد قتلوا رفقاء حفتر لعيون تركيا فبئس للوارث وبئس للموروث منه عار وشنار في الماضي وعار وشنار في الحاضر وياله من تاريخ أسود عملاء للاجنبي مقابل أجر مادي لا يغني ولا يسمن ايهما أغلي يا أغبياء الوطن او المال

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