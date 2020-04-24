مجلس أعيان ترهونة يفوض القائد العام لإدارة شؤون ليبيا

ترهونة-العنوان

أعلن مجلس مشايخ مدينة ترهونة تفويضه الكامل للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.

وطالب المجلس في بيان، القائد العما باستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، على أن تعمل القوات المسلحة على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

وأكد المجلس، أن ذلك يأتي تقديرا للتضحيات الجسام التي تقدمها القوات المسلحة منذ سنة 2014 وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد.

كما أوضح المجلس أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة تحت سطوة المليشيات يعدان أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011.