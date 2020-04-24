الاستمارا في حملة التعقيم بموزع التحدي بالكفرة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن أجل سلامة المواطن، استمرت حملة التعقيم بموزع التحدي في مدينة الكفــــرة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم فور وصول شاحنة الغاز تعقيم كافة أنابيب الغاز ثم الشروع في توزيعه بحي أبو شوق، وتتم هذه العملية أربع مرات في الشهر أو بحسب وصول الغاز إلى المدينة.
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قناة ليبيا
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