اخبار ليبيا الان

الاستمارا في حملة التعقيم بموزع التحدي بالكفرة

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن أجل سلامة المواطن، استمرت حملة التعقيم بموزع التحدي في مدينة الكفــــرة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم فور وصول شاحنة الغاز تعقيم كافة أنابيب الغاز ثم الشروع في توزيعه بحي أبو شوق، وتتم هذه العملية أربع مرات في الشهر أو بحسب وصول الغاز إلى المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك