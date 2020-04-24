بوشناف والمنفور يبحثان القضايا المشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة

بنغازي-العنوان

بحث وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف كع آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية اللواء طيار محمد المنفور الوضع الراهن، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وثمن بوشناف، خلال اللقاء يوم الخميس ببنغازي، دور القوات الجوية والقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

بدوره، أكد المنفور، أن دور وزارة الداخلية بات واضحا وجليا في تعزيز أمن الوطن والمواطن، وحماية ظهر القوات المسلحة خاصة في المدن المحررة حديثا.