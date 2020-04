أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة عن دعمها لنداء القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الداعي لـوقف إطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان .

وأكدت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان يمثل أهمية قصوى من أجل مواجهة طوارئ فيروس كورونا والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع، ويسهم في تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفًا في ليبيا، ويمنح الفرصة لاستئناف مسار الحوار السياسي .

The post منظمة حقوقية: وقف إطلاق النار في ليبيا سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين المستمرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24