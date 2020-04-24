«داخلية الوفاق» تنظم استعراضا للمكونات الأمنية للشروع في تنفيذ خطة 1 لمكافحة جائحة كورونا

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الخميس، اسـتعـراضا لـعـدد مـن الـمـكونـات الأمـنيـة للـشروع فـي تـنـفيذ خـطـة الـتدابـير الأمـنـية رقـم 1 لـمكافـحة جـائـحة كـورونـا وحـفـظ الأمـن والإسـتقـرار داخـل الـبـلاد..

وبحسب بيان للوزارة اليوم، حضر الاستعراض وكـيل وزارة الـداخـلية عـمـيد خالد مازن وقـيـادات أمـنية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تفقد عميد خالد مازن، اليوم الجمعة، الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس جدير، والمخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع بمنفذ رأس جدير

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تأتي الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس جدير، والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة، والذين كانوا متواجدين بها قرابة شهر منذ دخولهم للأراضي الليبية, وأخذ العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتأكد من سلامتهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا