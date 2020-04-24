اخبار ليبيا الان

طيران مسير تابع للوفاق يستهدف شاحنة وقود بمنطقة شميخ جنوب بني وليد

تم النشر منذُ 22 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استهدف طيران مسير تابع لقوات الوفاق، الجمعة، شاحنة
وقود بمنطقة شميخ جنوب مدينة بني وليد.

وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن سلاح الجو
التابع للوفاق شن ثلاث غارات استهدفت سيارة وقود وإمدادات تابعة لقوات الجيش في محيط
بني وليد كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.

وأظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في الشاحنة.

The post طيران مسير تابع للوفاق يستهدف شاحنة وقود بمنطقة شميخ جنوب بني وليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا بلهاء قوات براكة الحطب خذوا العبره مما حصل لأجدادكم يوم جدفوا ضد التيار الوطني تيار العزه والكرامه ورضوا بالسباحه في تيار الخيانه ولعقوا احذيه الطليان كعملاء لهم ثم الطليان لم يعبهوا بهم ولم يلتفتوا لموتاهم يوم سقوط في الجبل الاهضر فبكره ماحصل لاجدادكم سيحصل لكم وستترككم تركيا وترحل كما تركت ايطاليا جثث اجدادكم مرميه للوحوش لولا شهامة المجاهدين وكون كرامة الميت دفنه فقد قاموا المجاهدين بدفن اربعين جثه من اجدادكم تابعين لمليشيا عاكف الغرياني جاءوا الي الجبل الاخضر للمشاركه في الحرب نكايه في الشراقه ونصره لايطاليا بسبب فتوي مضلله من المفتري الضال أبولسعاد العالم والمفتري الضال جد الصادق الغرياني علي بن علي الغرياني وعندما سقطوا موتي تركتهم الفرقه الايطاليه وولت هاربه ولأنها عقلية غلمان سفهاء كيف وثقوا في ايطاليا وشنو هذا الغباء وكيف اقنعتهم وانساقوا بجهاله وغباء جندوا في جيش ايطاليا وكيف رضوا بالارتماء في مستنقع خيانه راية الجهاد والوقوف في صف ايطاليا فهؤلاء الاجداد قد قتلوا رفقاء المختار لعيون ايطاليا وهاهم الاحفاد قد قتلوا رفقاء حفتر لعيون تركيا فبئس للوارث وبئس للموروث منه اذا كانت الورثه عار وشنار في الماضي وعار وشنار في الحاضر وياله من تاريخ أسود عملاء للاجنبي مقابل أجر مادي لا يغني ولا يسمن ايهما أغلي يا أغبياء الوطن او المال

    رد