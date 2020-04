طيران مسير تابع للوفاق يستهدف شاحنة وقود بمنطقة شميخ جنوب بني وليد

استهدف طيران مسير تابع لقوات الوفاق، الجمعة، شاحنة

وقود بمنطقة شميخ جنوب مدينة بني وليد.

وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن سلاح الجو

التابع للوفاق شن ثلاث غارات استهدفت سيارة وقود وإمدادات تابعة لقوات الجيش في محيط

بني وليد كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.

وأظهر تسجيل مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في الشاحنة.

