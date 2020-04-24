غير مكترثة بدعوات الهدنة الإنسانية في رمضان.. مليشيات الوفاق تواصل قصف إمدادات الوقود المتجهة إلى ترهونة

ترهونة-العنوان

تواصل مليشيات الوفاق استهداف إمدادات الوقود المرسلة من الحكومة الليبية إلى بلدية ترهونة وغيرها من البلديات الأخرى التابعة لها في غرب ليبيا، غير مكترثة بأي جهود أو دعوات لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.

وأقر المتحدث باسم مليشيات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إن الطائرات التركية المسيرة شنت، اليوم الجمعة، ثلاث غارات على صهريج وقود وامدادات في محيط بني وليد كانت في طريقها إلى ترهونة.

وقبل ثلاثة أيام قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن أهالي مدينة ترهونة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب العدوان الذي نفذته مليشيات حكومة الوفاق، ما أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز المتعمد من محطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وأعربت البعثة، في بيان، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة، وذلك بسبب التصعيد المتعمد من قبل مليشيات الوفاق ضد المدينة. وأكدت البعثة، أن هجمات مليشيات الوفاق تفاقم الوضع الإنساني المتردي في ترهونة.