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غير مكترثة بدعوات الهدنة الإنسانية في رمضان.. مليشيات الوفاق تواصل قصف إمدادات الوقود المتجهة إلى ترهونة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

ترهونة-العنوان

تواصل مليشيات الوفاق استهداف إمدادات الوقود المرسلة من الحكومة الليبية إلى بلدية ترهونة وغيرها من البلديات الأخرى التابعة لها في غرب ليبيا، غير مكترثة بأي جهود أو دعوات لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.

وأقر المتحدث باسم مليشيات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إن الطائرات التركية المسيرة شنت، اليوم الجمعة، ثلاث غارات على صهريج وقود وامدادات في محيط بني وليد كانت في طريقها إلى ترهونة.

وقبل ثلاثة أيام قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن أهالي مدينة ترهونة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب العدوان الذي نفذته مليشيات حكومة الوفاق، ما أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز المتعمد من محطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وأعربت البعثة، في بيان، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة، وذلك بسبب التصعيد المتعمد من قبل مليشيات الوفاق ضد المدينة. وأكدت البعثة، أن هجمات مليشيات الوفاق تفاقم الوضع الإنساني المتردي في ترهونة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • يجب على الجيش الوطنى الرد بقصف ناقلات النفط فى مينائى مصراطة وطرابلس والبادى اظلم بعد الاعتراف بالجريمة من الارهابيين

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    • يجب ايضا قصف التدمير الرجمة وحرقها قصف الابراق والقاعدة خادم يتواجد بيها ضباط الاماراتيين مرتزقة حقراء موجودين بصفة غير الشرعية يجب ضرب الهلال النفطي ميناء المرج طبرق بنغازي نزيدها دمار على دمار قام بيه حفتر سرقة مصاريف بنغازي السرقة قام بيها صدام حفتر الحكومة الوفاق اعطت المهلة الكانيات اما الاستسلام او الخروج الهروب الى بني وليد ترك لهم طريق امن لكن الكانيات يستغلون طريق ياتوا بي الامدادت من الجفرة يستمروا في قصف معتيقة الاحياء طرابلس تقصف الشاحنات الاسلحة يقولون هذه الوقود والاغذية الادواية من ادخل ترهونة في هذه الحرب العبثية خاسرة غير مرتزقة داخل المدينة كل المدن الغرب هادءة امنة تقضي شهر رمضان في الهدوء لماذا ترهونة لوحدها تتحدى المنطق والعقل لوحدها تدفع التمن فشل مشروع الاسير حتى قباءل الشرق لم تعد ترسل الابناءها القتال في المنطقة الغربية

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  • اسهل وسيلة للمهزوم ليضغط على العالم للتدخل ﻻنقاذه ووقف اطلاق النار تخيل لو اراد الجيش الوطنى تدخل العالم لوقف اطلاق النار وان كان هذا ليس فى صالحه حاليا بان يقوم باطلاق النار من المدفعية والصواريخ نحو مؤسسات الدولة فى طرابلس وتدميرها سيتدخل العالم لوقف اطلاق النار فورا !!!

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  • يا بلهاء قوات براكة الحطب خذوا العبره مما حصل لأجدادكم يوم جدفوا ضد التيار وساروا في تيار الخيانه ولعقوا احذيه الطليان كعملاء لهم ثم الطليان لم يعبهوا بهم ولم يلتفتوا لموتاهم فبكره ماحصل لاجدادكم سيحصل لكم وستترككم تركيا وترحل كما تركت ايطاليا جثث اجدادكم مرميه للوحوش لولا شهامة المجاهدين وكون كرامة الميت دفنه فقد قاموا المجاهدين بدفن اربعين جثه من اجدادكم تابعين لمليشيا عاكف الغرياني جاءوا الي الجبل الاخضر للمشاركه في الحرب نكايه في الشراقه ونصره لايطاليا بسبب فتوي مضلله من المفتري الضال أبولسعاد العالم والمفتري الضال جد الصادق الغرياني علي بن علي الغرياني وعندما سقطوا موتي تركتهم الفرقه الايطاليه وولت هاربه ولأنها عقلية غلمان سفهاء كيف وثقوا في ايطاليا وشنو هذا الغباء وكيف اقنعتهم وانساقوا بجهاله وغباء جندوا في جيش ايطاليا وكيف رضوا بالارتماء في مستنقع خيانه راية الجهاد والوقوف في صف ايطاليا فهؤلاء الاجداد قد قتلوا رفقاء المختار لعيون ايطاليا وهاهم الاحفاد قد قتلوا رفقاء حفتر لعيون تركيا فبئس للوارث وبئس للموروث منه اذا كانت الورثه عار وشنار في الماضي وعار وشنار في الحاضر وياله من تاريخ أسود عملاء للاجنبي مقابل أجر مادي لا يغني ولا يسمن ايهما أغلي يا أغبياء الوطن او المال

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  • نقلت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” عن مصدر مطلع أن الإمارات العربية طلبت من قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا، لدعم هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.
    وبحسب المصدر، فقد وافق حميدتي على إرسال فصيلين مسلحين إلى ليبيا في إطار جهود الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ حفتر، وأضاف المصدر أن أبو ظبي وعدت بإرسال دعم مالي وعسكري إلى حميدتي مقابل ذلك.
    ومن المعروف أن آلاف المرتزقة من السودانيين وغيرهم يقاتلون حاليا في عدة جبهات في ليبيا مع قوات حفتر، ويشارك عدد منهم صورهم ومقاطع فيديو لهم على فيسبوك من جبهات سرت وجنوب طرابلس.
    ونفى السودان مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا. لكن وسائل إعلام محلية أفادت في يوليو/ تموز 2019 بأن حميدتي أرسل نحو أربعة آلاف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا لحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي لمنح قوات حفتر الفرصة لتركيز كل قوتها على هجوم طرابلس.

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