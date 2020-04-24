الوطني لمكافحة الأمراض يسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، عن تسجيل

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له

تسلم 82 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن نتائج فحص العينات جاءت سالبة لـ 81

عينة وموجبة لعينة واحدة لشخص مخالط.

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