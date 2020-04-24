ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في بيان السبت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 61 مصاب .

وأوضح المركز في بيانه رقم 47 أنه المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الجمعة 82 عينة كانت جميعها سالبة باستثناء حالة واحدة لشخص مخالط لأحد المصابين السابقين أثبتت إصابته بالفيروس.

ويشار إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز كان قد اسلتم يوم الخميس 156 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة النتائج سالبة، فيما أعلن عن وفاة حالة مصابة بالفيروس، ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا جراء الفيروس حالتين.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين في ليبيا ارتفع إلى 61 حالة فيما بلغ عدد الوفيات شخصين في حين بلغ عدد الحالات النشطة 41 حالة وتماثل 18 مصابا للشفاء.

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