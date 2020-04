صحة المؤقتة تطالب المطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لعودة العالقين بالخارج

طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مدراء الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ

البرية بالاستعداد للقيام بالأعمال الواجب اتخاذها على المواطنين العالقين بالخارج

فور عودتهم للبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يجب على إدارات المطارات والمنافذ البرية تعبئة

النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة لهم.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة بتأمين عودة آمنة للمسافرين العالقين في الخارج في أماكن الحجر الصحي الإجباري المحددة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بحسب نص البيان.

