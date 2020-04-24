جويريني: يجب الالتزام بمخرجات برلين لإعادة ليبيا إلى الاستقرار 

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ان هناك التزاما مشتركا يبدأ من القرارات المتخذة في مؤتمر برلين لإعادة ليبيا إلى إطار الاستقرار والتهدئة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعتمد على هذه النقطة كمرجع لعملها.

جويريني وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس، اعتبر أن الإتحاد الأوروبي يقوم بالفعل بعمل مهم من خلال العملية البحرية للسيطرة على حظر الأسلحة، مشددا على ضرورة بذل الجهود على مستوى الأمم المتحدة، كما أكد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي بأسره المسؤولية حيال الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا