اخبار ليبيا الان

مديريتا أمن شحات وطبرق تفوضان القوات المسلحة لإدارة شؤون ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق/شحات- العنوان

أعلنت مديريتا أمن شحات وطبرق تفويضهما للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي شؤون البلاد وإدارتها والمضي قدمًا في محاربة الإرهاب.

وأصدرت البلديتان بيانين أعلنتا فيه أن منتسبيها مراكزها وأقسامها وبكل تفوض المؤسسة العسكرية لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

وأتى هذا الإعلان كاستجابة فورية لدعوة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي لإسقاط ما يُسمى “الاتفاق السياسي” وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد.

وأكدت المديريتان تأييدهما لهذا التوجه لإنهاء معاناة الشعب الليبي وإيقاف العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة المهدورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نقلت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” عن مصدر مطلع أن الإمارات العربية طلبت من قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا، لدعم هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.
    وبحسب المصدر، فقد وافق حميدتي على إرسال فصيلين مسلحين إلى ليبيا في إطار جهود الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ حفتر، وأضاف المصدر أن أبو ظبي وعدت بإرسال دعم مالي وعسكري إلى حميدتي مقابل ذلك.
    ومن المعروف أن آلاف المرتزقة من السودانيين وغيرهم يقاتلون حاليا في عدة جبهات في ليبيا مع قوات حفتر، ويشارك عدد منهم صورهم ومقاطع فيديو لهم على فيسبوك من جبهات سرت وجنوب طرابلس.
    ونفى السودان مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا. لكن وسائل إعلام محلية أفادت في يوليو/ تموز 2019 بأن حميدتي أرسل نحو أربعة آلاف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا لحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي لمنح قوات حفتر الفرصة لتركيز كل قوتها على هجوم طرابلس.

    رد