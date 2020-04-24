مديريتا أمن شحات وطبرق تفوضان القوات المسلحة لإدارة شؤون ليبيا

طبرق/شحات- العنوان

أعلنت مديريتا أمن شحات وطبرق تفويضهما للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي شؤون البلاد وإدارتها والمضي قدمًا في محاربة الإرهاب.

وأصدرت البلديتان بيانين أعلنتا فيه أن منتسبيها مراكزها وأقسامها وبكل تفوض المؤسسة العسكرية لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

وأتى هذا الإعلان كاستجابة فورية لدعوة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي لإسقاط ما يُسمى “الاتفاق السياسي” وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد.

وأكدت المديريتان تأييدهما لهذا التوجه لإنهاء معاناة الشعب الليبي وإيقاف العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة المهدورة.