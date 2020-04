صندوق التضامن الاجتماعي يجهز موقعًا لحجر سائقي الشاحنات بمنفذ رأس اجدير

قالت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الجمعة،

إن الصندوق شرع في تجهيز موقع الحجر الصحي

الخاص بسائقي الشاحنات بالمعبر الحدودي رأس اجدير.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إن الصندوق سيعمل على توفير الإعاشة لكافة السائقين طيلة فترة الحجر

الصحي، مؤكدًا أن ذلك يأتي من من منطلق المسؤولية الاجتماعية المناطة بمؤسسات الدولة

لمجابهة وباء كورونا.

