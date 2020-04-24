تركيا توقف التمويل المادي عن فيلق الرحمن لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” الذي تنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص السورية، قد توقف بأمر من قيادات ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

وحسب المرصد، فإن إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب “الجيش التركي” منه تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب مليشيات الوفاق في ليبيا بأوامر تركية، وتملص قياديي الفيلق من إعداد القوائم.

حيث تم إيقاف توزيع الرواتب منذ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر”.

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