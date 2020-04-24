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تركيا توقف التمويل المادي عن فيلق الرحمن لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” الذي تنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص السورية، قد توقف بأمر من قيادات ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

وحسب المرصد، فإن إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب “الجيش التركي” منه تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب مليشيات الوفاق في ليبيا بأوامر تركية، وتملص قياديي الفيلق من إعداد القوائم.

حيث تم إيقاف توزيع الرواتب منذ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر”.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • صبرا ان غدا لناظره قريب فبكره ممكن توقف تركيا دعمها لقوات براكة الحطب الارهابيه يصبح افرادها قزازين تركيا كما كان في الماضي هناك قزازين ايطاليا عندما تخلت عنهم فالأحمق هو الذي يثق في مستعمر جاي لغزو وطنه لسبب وعندما يتم له ما اراد من الغزو يتخلي عن العملاء ومش بعيد اردوغان سيردد مقوله هتلر التي قال فيها لم اقابل ولم اري في حياتي احقر من الذي ساعدني علي احتلال بلده او ربما اردوغان سيبصق علي عملاءه من الليبيين كما بصق نابليون علي عميل نمساوي من ساهل احتلال جزء من النمسا

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