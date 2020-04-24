إيطاليا تدعم “وليامز” بمطالب وقف الاقتتال الليبي

أبدت الحكومة الإيطالية “دعمها القوي” لنداء الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لوقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة الانسانية في ليبيا مع دخول شهر رمضان.

وقالت الخارجية الإيطالية الجمعة في مذكرة لها بالخصوص “تأمل إيطاليا في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، الى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار” في ليبيا.

وأوردت المذكرة أمل السلطات الإيطالية في وقت الصراع وأن يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح لمواجهة جائحة كوفيد-19 واستئناف مسار الحوار السياسي؛ تخفيفا لصعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهاجرون وطالبو اللجوء.

يشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز كانت قد أعربت خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس عن أملها تعيد أطراف النزاع وداعموها الخارجيون النظر في قرار مواصلة القتال في خضم تفشي وباء فيروس كورونا تزامنا مع بداية شهر رمضان الذي يحظى بمكانة خاصة عند المسلمين مشيرة إلى أن ليبيا تتحول إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، مع إرسال طرفي الحرب للأسلحة والمقاتلين.

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