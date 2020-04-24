المسماري: هذه أهداف تركيا من إطلاق شائعات استخدام الجيش غاز سام في صلاح الدين

ترجمة سامر أبووردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

24 April, 2020

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، إن الغزاة الأتراك نشروا شائعات، عن طريق حلفائهم المعروفين باسم حكومة السراج، بأن الجيش الليبي كان يستخدم الغاز السام في محور صلاح الدين”

وأضاف المسماري، خلال منشور باللغة التركية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عندما نحلل أهداف هذه الشائعات الخبيثة ، من الواضح أن الجماعات الإرهابية والإجرامية تحاول إيجاد عذر مقنع لسلاح الجو التركي لضرب أهداف الجيش الليبي باستخدام الطائرات الحربية التركية”

وطالب المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وجميع الأطراف المشاركة في الأزمة الليبية، مراقبة هذه المسألة عن كثب”، مؤكداً استعداد القيادة العامة للجيش لإجراء تحقيق دولي في هذا الشأن.

وأشار المسماري، إلى أن تركيا سبق وأن استخدمت شائعات وأكاذيب مماثلة لتشويه الجيش العربي السوري وتضليل المجتمع الدولي والتستر على التدخل التركي الخسيس في الشؤون الداخلية للدول العربية، بحسب المنشور.