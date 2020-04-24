دخول أول دفعة من الليبيين العالقين بمصر

قال رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر- أحمد النمر في تصريحات خاصة لـ218 إن أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي المصري ستدخل البلاد يوم السبت عبر منفذ امساعد البري.

وأضاف النمر أن الدفعة الأولى تضم 470 مواطنا ً سيتم إخضاعهم جميعاً للعزل مدة 14 يوماً، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ضمت المواطنين من أمساعد وطبرق، مضيفا أن المواطنين العالقين من مناطق التميمي وحتى سرت سيتم إجلاؤهم عبر رحلات جوية ستبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، كان قد تسلّم الخميس الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج والتي تضم في مجملها 1789 مواطناً ومواطنة، من المقرر عودتهم إلى ليبيا من مصر وتونس وتركيا والأردن والعراق ولبنان وبعض الدول الأوروبية وتم إحالتها إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان عودة المواطنين الليبيين إلى ديارهم بعد أن يكونوا قد أتموا إجراءات الحجر الصحي في البلدان القادمين منها، ليتم رجوعهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة أمنياً وصحيا.

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