قال رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر، أحمد النمر،

إن أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي المصرية ستدخل البلاد اليوم

السبت عبر منفذ امساعد البري.

