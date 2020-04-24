“العبيدات” تفوض القوات المسلحة الليبية لقيادة ليبيا

أصدر الطيب الشريف خيرالله العبيدي شيخ مشايخ العبيدات، بيانا يفوض فيه القيادة العامه بستلم زمام الأمور و تسير المرحلة المقبلة فى ليبيا.

وقال البيان الذي تحصلت “الساعة 24″على نسخه منه، يستوجب من القوات المسلحة استنادا من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية القيام بمهامها لتسيير البلاد لفترة من الزمن والمشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر أن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسؤولية الواجب الدي نودى إليه وخاصة وأن الحم فيه صوت جماهير العب التي خرجت للساحات تطالب بتفويضكم أكثر من مرة.

وتابع البيان، إن ما يسمى المجلس الرئاسي الفارين إلى طرابلس الذين ارتهنوا رهنهم ورهنوا إدارتهم للدولة التركية وأجندتها وشككوا بكل منجز وطني في مقدمته الجيش العربي الليبي إلا أنه وبالرغم من كل هذه التحديات حافظنا فى مناطق سيطرة الجيش العربي الليبي على أمتنا واستقرارنا وهذا بفضل حنكتكم السياية وقدراتكم العالية على بناء علاقات إيجابية مع عددا من القادة والأمراء بما يخدم مصالحنا الوطنية.