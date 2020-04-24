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في استفتاء لـ”الساعة 24″.. 75% يؤيدون تفويض المؤسسة العسكرية لقيادة ليبيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت نتيجة استفتاء لجمهور ومتابعي صحيفة “الساعة 24” عن تأييد الأغلبية من الليبيين لتفويض المؤسسة العسكرية لقيادة ليبيا في المرحلة القادمة.

وطرحت الصحيفة على خاصية الـ”استوري”، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الخميس، استفتاء كان نصه السؤال التالي: “هل تؤيد تفويض المؤسسة العسكرية لقيادة ليبيا في المرحلة القادمة؟”، ليدلي المواطن بأحد الرأيين إما نعم أو لا.

وفي مدة تجاوزت 21 ساعة من طرح الاستفتاء، ووصل إجمالي المشاركين فيه إلى 6700 صوت، وبلغت نسبة الموافقة على تفويض المؤسسة العسكرية والتي تمثلت في الإجابة نعم 75%، فيما مثلت الإجابة “لا” التي تعبر عن الرفض نسبة 25% من إجمالي الأصوات.

وجاء ذلك على خلفية دعوة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، جميع الأحرار لاتخاذ قرار تاريخي برفض الاتفاق الباطل بين المجلس الرئاسي والمحتل التركي، عبر المجالس المحلية والتنظيمات النقابية وجميع المنصات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال القائد العام: “أدعو كل الليبيين الأحرار الشرفاء لإسقاط ما يعرف بالاتفاق السياسي إلى تفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة بإعلان دستوري جديد يضمن تجاوز هذه المرحلة”.

وأضاف في كلمة متلفزة لها وجهها إلى الشعب الليبي أمس الخميس، أن القوات المسلحة تواصل اليوم مرحلة الكفاح داخل العاصمة ليكون تحريرها تتويجا للمسيرة النضالية، متفاخرا بما وصلت إليه القوات المسلحة من وضوح العقيدة وسلامة البناء ونظام التنظيم وحجم التسليح ومستوى التصميم والإرادة، مبشرا المجلس الرئاسي بأن فرحته بدعم الإرهاب لن تدوم طويلا.

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استفتاء الساعة 24 الغزو التركي المشير حفتر تفويض المؤسسة العسكرية لقيادة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يجب ان يكون التفويض مشروطا بعدة شروط :-
    انشاء مجلس سيادة على الطريقة السودانية بقيادة المشير وعضوية رئيس الاركان وعدد من قيادات الجيش اضافة الى مدنيين من بينهم رئيس مجلس النواب وقيادات من القبائل الليبية يختاروها بانفسهم ويكون عدد المدنيين اكبر ويختار المجلس رئيس وزراء مدنى من اكفأ وانزهه الشخصيات ويختار المجلس حكام للاقليم برقة وفزان وطرابلس لتكوين دولة فدرالية عاصمتها سرت حيث تتوسط الاقاليم الثالث وعواصمها فى بنغازى وسبها وطرابلس
    بعد اعلان المجلس السيادى يتم معاملة اامجلس الرئاسى معاملة اامجرمين ورفض اى ضغوط للتفاوض معهم ومن لم يغادر منهم البلاد يعتبر هدف مشروع لنسور الجو
    اعادة تصدير النفط لصالح الحكومة الجديدة للدول التى ستعترف بالشرعية الجديدة

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  • توا 6700 هم الشعب الليبي ؟؟

    حتى لو كانوا 300 الف لا يمثلوا كل الشعب بطلوا كذب على الناس اتقوا الله

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