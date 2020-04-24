الأحول رئيسا للجنة مجابهة كورونا بسرت خلفا لـ الكاسح

تم، مساء الجمعة، بمقر اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بمديرية أمن سرت، إتمام إجراءات تسليم وتسلم رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية بين الرئيس الجديد الدكتور عبدالله محمد الأحول، ورئيسها السابق الدكتور فتحى الكاسح.

جاء ذلك بحضور مدير أمن سرت ميمى الأمين الصادق، وعضو اللجنة الرئيسية رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، ومدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، بحسب ما أفاد رئيس اللجنة الإعلامية للجنة مجابهة فيروس كورونا بسرت، محمد الاميل.

حيث تم تكليف الأحول برئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة كورونا بسرت، بموجب قرار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم 23 لسنة 2020.

يشار إلى أن الدكتور الاحول هو عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة سرت، يشغل رئاسة قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى ابن سينا بسرت.