النمر يعلن موعد عودة أول دفعة من المواطنين العالقين بمصر

أعلن رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر، أحمد النمر،

عن دخول أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي المصرية البلاد اليوم

السبت عبر منفذ امساعد البري.

وأوضح النمر في تصريح صحفي أن الدفعة الأولى تضم 470 مواطنا

سيتم إخضاعهم جميعا للعزل مدة 14 يوما، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ضمت المواطنين من

امساعد وطبرق، مضيفا أن المواطنين العالقين من مناطق التميمي وحتى سرت سيتم إجلاؤهم

عبر رحلات جوية ستبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

