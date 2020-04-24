تجدد القصف المدفعي على منطقة عين زارة

أفاد شهود عيان، الجمعة، بتجدد القصف المدفعي على منطقة

عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وكانت مصادر اكدت سقوط عدة قذائف على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بتجدد الاشتباكات المسلحة في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق والجيش الوطني .

وكانت العاصمة طرابلس تشهد اليوم هدوءا حذرا في محاور القتال، لكن القذائف المدفعية لا تزال مستمرة بالسقوط في عدة مناطق، حيث شهدت مناطق عين زارة ومطار معيتيقة ومشروع الموز سقوط القذائف الصاروخية عليها.

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