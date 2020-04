سرت.. اجتماع لبحث المشاكل التي تواجه المدينة والخطة الأمنية في رمضان

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، الجمعة،

اجتماعًا مع مدير مديرية الأمن بسرت، ميمي لامين الصادق.

وأوضحت بلدية سرت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات تتعلق بتذليل عدد

من المختتقات التي تواجه الجهات الخدمية بسرت.

وأضافت البلدية الاجتماع بحث كذلك آخر المستجدات بملف اللجنة

الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، واحتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الأمنية

خلال شهر رمضان.

