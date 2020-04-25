قوات الوفاق تقصف ترهونة بأكثر من 15 صاروخ غراد

تعليقات
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لعنه الله علي قوات براكة الحطب واللعنه مضاعفه علي حكومة الشقاق والنفاق الهزيله الذليله فمن الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم واحفاد خونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد ضد ايطاليا وان نستنكروا علي خائن الوطن في الماضي ونشنعوا عليه خيانته نحطوا من قدره ونعمدوا الي أهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد ومن الحفيد الي أبنه وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر في هذا المقام فأن منح المصاريت لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل كان هؤلاء الخونة في ذلك الوقت يتحججون بنفس الحجج التي يستعملها احفادهم اليوم وكان يطلق على المجاهدين لقب ( الفلّاقة ) زورا وبهتانا وكانو يُعتبرون خارجين عن الشرعية من وجهة نظر الاستعمار الايطالي واعوانه من الخونه ,, وبعد استشهاد عمر المختار قوى عود قوات الاستعمار واعوانها من الخونة ولم يبقى للشرفاء مكان في ليبيا حيث اصبحوا ملاحقين في كل شعبة وواد من قبل الخونة الذين هم من ابناء ليبيا ويعرفون شعابها ومخابئها جيدا.فهرب العديد من اجدادنا الشرفاء الي دول الجوار
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على الجيش الليبى الرد بالمثل والحصول على صواريخ ارض ارض قادرة على تسوية مصراته بالارض وتصنع فى مصر من الستينات ايام القاهر والظافر واذا لم يستخدم الجيش قوته كاملا لسحق هؤلاء فانهم يتصورن ان صبر الجيش وحلمه ضعف مع انه قادر على ابادتهم بالكامل
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ومن السهل ايضا الحصول على صفقة صواريخ من الجيش السورى تصنع فى ايران
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إن الكلب اللص اردوغان حول المعركة من سوريا الشقيقة الي
ليبيا الشقيقة وها هم كلابه يضربون الناس بالصواريخ ساعة السحور في رمضان
تذكرني تلك الفعلة بوساختهم عندما قتلوا الجنود الشهداء وهم يفطرون بسيناء في رمضان
ملة الكفر واحدة
ان الكلب اردوغان سيجلب لبلده العداء المزمن مع العرب
مثلما فعل اسلافه السفاء وانتهت بقيام خير اجناد الارض بالزحف الي الاستانه ولقنوهم الدرس المر
واستغاث سلطانهم العثماني كهاداتهم بانجلترا وفرنسا لتدركه من هول الهزيمة المرة
هذا اللص الحرامي اراد ان يقطع جزء من سوريا بعصابته صيع الدواعش وكان آنها يأخذ الجزية من عصابته المسماه المجلس الرئسي بليبيا التي اتت لتسرق ليليا وتقدم بترولها للص اردوغان ولم يع الليبين ذلك آنها او انهم كانوا للأسف بلا جيش ليلقوا بهذه الحثاله في المزبلة
جيث ان عصابة المجلس الخواننجي اتت بفعل اللص اردوغان وكان وراء الستار
حيث يعلم هذا اللص مدي كره العرب جميعا له
وله سنوات يعمل تمثيليات كاذبه ويصدرها للعالم علي انهم امبراطورية هذا الواهم نهايته قريبة ان شاء الله
وليبيا اصبح لها جيش قوي رجال من ترهونة ورجال من بنغازي ورجال من طرابلس ورجال من سبها والجنوب وشعل يقف مع قائده
وحق كلام الله وعزته
– وكان حقا علينا نصر المؤمنين-
انه لحق ان شاء الله
وأنهم اصحاب الأرض
وسيهزم الجمع ويولون الدبر
واتمام نصر الله قريب
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ساعه تراخي تكلفك يوم عمل شاق لترقيع ساعة التراكي تلك ان تلقي ضربات وقصف هذه نتائج طبيعيه جدا لقول الجيش فيما سبق لقد رصدنا والاكتفاء بكلمة رصدنا ولم يتبعها بكلمه رصدنا وقصفنا ان الاكتفاء بالقول رصدنا شحنات السلاح والعتاد تصل من تركيا الي للارهابيين عبر مطار مصراته ومعيتيقه في طرابلس هذه نتيجتها فلو كان الجيش يتبع الرصد بالقصف ماكانش المليشيات تقف علي رجليها وتصبح قادره علي ان تقصف خطة الجيش لتحرير العاصمه كانت ولازالت خطه لينه ولم تآتي أُكلها بالصوره المطلوبه لقد طول الجيش السلك ومش بعيد ستضيع الإبره
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