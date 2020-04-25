وزير الدفاع الإيطالي: بحرية الاتحاد الأوروبي تعمل بالفعل للسيطرة على حظر الأسلحة لليبيا

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن هناك التزاماً مشتركاً بين الدول المشاركة بمؤتمر برلين، يبدأ من تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر لإعادة ليبيا إلى إطار الاستقرار والتهدئة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعتمد على هذه النقطة كمرجع لعملها.

ونقلت وكالة “نوفا”الإيطالية، عن جويريني، قوله، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بالفعل بعمل مهم من خلال العملية البحرية للسيطرة على حظر الأسلحة، مشددا على ضرورة بذل الجهود على مستوى الأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بأسرة بتحمل المسؤولية حيال الأزمة الليبية