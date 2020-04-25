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وزير الدفاع الإيطالي: بحرية الاتحاد الأوروبي تعمل بالفعل للسيطرة على حظر الأسلحة لليبيا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن هناك التزاماً مشتركاً بين الدول المشاركة بمؤتمر برلين، يبدأ من  تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر لإعادة ليبيا إلى إطار الاستقرار والتهدئة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعتمد على هذه النقطة كمرجع لعملها.

ونقلت وكالة “نوفا”الإيطالية، عن جويريني، قوله، إن الاتحاد  الأوروبي يقوم بالفعل بعمل مهم من خلال العملية البحرية للسيطرة على حظر الأسلحة، مشددا على ضرورة بذل الجهود على مستوى الأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بأسرة بتحمل  المسؤولية حيال الأزمة الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ايطاليا تلعب دور قذر فى ليبيا لدعم المليشيات اﻻرهابية وستدفع ثمنا غاليا اسوأ من جائحة الكورونا حيث ستعبر هذه المليشيات الارهابية الى ايطاليا فهى تحلم بان تكون روما هى عاصمة الخلافة وبدليل شرعى ووقتها سيذبحونكم كالدجاج بسبب غباوتكم فمن كانوا فى سرت وفروا من الدواعش خرجوا من السجون وقادمين اليكم

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