المجلس المحلي بني وليد ينفي توجيه رسالة لباشاغا ويؤكد أنها مزورة

نفى المجلس المحلي بني وليد، توجيه رسالة إلى وزير الداخلية المفوض، فتحي

باشاغا، بشأن تقديم قائمة بأسماء داعمي الجيش بالمدينة.

وقال المجلس في بيان له إن البيان الذي تم تداوله بشأن توجيه بلدية بني

وليد رسالة لباشاغا مزور وجميع ما جاء فيه عار تمامًا عن الصحة.

ونشر المجلس البيان الحقيقي الصادر عنه الموجه لمسؤولي الجهات الأمنية داخل نطاق بلدية بني وليد، وطالب فيه باتخاذ إجراءات لمنع جميع حافلات نقل الركاب والمركبات الآلية التي تحمل على متنها أشخاص أجانب من الدخول أو العبور عبر منافذ بني وليد حفاظًا على أرواح المواطنين القاطنين داخل المدينة، بحسب نص البيان.

