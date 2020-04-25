الشركة العامة للكهرباء: حرق القمامة تسبب في انقطاع الكهرباء على منطقة الكريمية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، عن اندلاع حريق بجوار عمارات منطقة النجيلة، نتيحة اشتعال النيران في القمامة المتكدسة، بالقرب من خطوط الكهرباء، مما تسبب في إتلاف عدد خمسة أعمدة ضغط عالي وفقد التغذية عن خط اتجاه السوق من محطة 11/30 النجيلة، التابع لدائرة توزيع جنزور.

وأوضحت الشركة، أن الحريق تسبب في فقد التغذية عن خط أبوروين من محطة 30/11 التابع لدائرة توزيع الكريمية، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الرشاح بجنزور ومنطقة الرتيمي وخلة الفاندي بالكريمية، وأضافت إن أن فرق الصيانة ستباشر عملها، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد حصر الأضرار .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بعدم وضع القمامة بجانب محطات التحويل أو خطوط النقل أو أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية، مما يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل.

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