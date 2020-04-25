ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 61 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة اليوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم عدد 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا وكانت كافة نتائج العينات “سالبة” باستثناء عينة واحدة التي ظهرت “موجبة”.

وبهذا يرتفع عدد المصابين في ليبيا بفيروس كورونا إلى 61 حالة ، وذلك بعد شهر من الكشف عن حالة الإصابة الأولى في البلاد التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا سجلت بالعاصمة طرابلس في 24 مارس الماضي، لشخص يبلغ من العمر 73 سنة عائدا من السعودية.

وبعد شهر من الإعلان عن حالة الأصابة الأولى بفيروس كورونا ، سجلت ليبيا حتى يوم 24 من شهر أبريل الجاري إصابة 61 حالة ، وتعافي 18 حالة ، ووفاة حالتين فقط ، بينما لازالت الحالات النشطة في البلاد 41 إصابة.

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