قدمت القنصلية الليبية وجبات إفطار فاسدة، لليبيين داخل

العزل الصحي بأحد الفنادق في أول يوم من شهر رمضان.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، يظهر هذه الوجبات، وقيام مواطن ليبي باستعراض مكونات هذه الوجبات الفاسدة، متسائلًا هل يأكل الأتراك مثل هذه الوجبات، مؤكدًا أن وضع الليبيين في العزل الصحي باسطنبول سيء للغاية.

كشف مقطع فيديو تقديم إفطار رمضاني فاسد لليبيين بالفيديو| كشف مقطع فيديو تقديم إفطار رمضاني فاسد لليبيين داخل العزل الصحي بأحد ‏فنادق العزل في إسطنبول على نفقة القنصلية الليبية #الساعة 24 ‏ Posted by ‎الساعة 24‎ on Friday, April 24, 2020

The post القنصلية الليبية في إسطنبول تقدم وجبات إفطار فاسدة لليبيين داخل العزل الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24