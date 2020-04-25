الوطنية لحقوق الإنسان: ندعم دعوة البعثة الأممية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها لنداء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لـوقف إطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وأبدت اللجنة دعمها أيضا لدعوات ونداءات عديد النشطاء وشرائح واسعة من المجتمع الليبي، الذين طالبوا جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة المعنية، إلى احترام خصوصية شهر رمضان، وإنهاء القتال والنزاعات المسلحة وخفض التصعيد بمناطق النزاع والتوثر.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا، وبينما اشتد القتال للأسف في الأسابيع الأخيرة، يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح ، ولوقف معاناة الشعب الليبي من جراء استمرار الحرب.

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