“النمر” يكشف موعد عودة أول دفعة من الليبيين العالقين في مصر

صرح رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر، أحمد النمر، بأن أول دفعة من المواطنين الليبيين العائدين م الدولة الشقيقة ستدخل البلاد في وقت لاحق اليوم السبت عبر منفذ امساعد البري.

وقال النمر في تصريحات لـ”قناة 218″ إن الدفعة الأولى تضم 470 مواطنا من أبناء امساعد وطبرق، وسيتم إخضاعهم جميعا للعزل مدة 14 يوما.

وأشار رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر إلى أن المواطنين العالقين من مناطق التميمي وحتى سرت سيتم إجلاؤهم عبر رحلات جوية تبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية السلطات المسؤولة بمنفذ امساعد، بتأمين عودة المواطنين العالقين في أماكن الحجر الصحي الإجباري المحددة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وطالبت الوزارة بالاستعداد للقيام بالأعمال الواجب اتخاذها من كشف طبي على المواطنين العائدين، وتعبئة النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة.

ودعت الحكومة الليبية المواطنين بالخارج الذين يريدون العودة إلى البلاد بتسجيل أسمائهم على موقع وزارة الخارجية، وشمل الكشف النهائي 1789 مواطنا ومواطنة، وتضم القائمة عدد 902 عالق بجمهورية مصر العربية، و431 عالقا بالجمهورية التونسية، و317 عالقا بالجمهورية التركية، و47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و89 عالقا بالمملكة الأردنية، ومواطنين بالجمهورية العراقية/ ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.