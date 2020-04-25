المسماري يعلن أن قوات الوفاق شنت قصفا صاروخيا على ترهونة

أعلن المكتب الإعلامي للناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري منذ قليل أن قوات حكومة الوفاق شنت قصفا صاروخيا على مدينة ترهونة.

وأوضح في بيان، أن «القصف كان بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية»، مشيرًا إلى أنه «جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها» ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة النبأ من مصدر مستقل.

ودعا البيان «بعثة الامم المتحدة في ليبيا إلى الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين»، مشيرا إلى أن «رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا