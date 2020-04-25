المسماري: قصف صاروخي بأكثر من 20 صاروخ غراد على ترهونة والرد جاهز وقادم

اكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء احمد المسماري تعرض مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف صاروخي من قبل قوات الوفاق.

وقال اللواء المسماري في بيان صادر عنه ونشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية ، وجاري الان حصر الأضرار وتوثيقها.

واكد المسماري ان استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الامم المتحدة في ليبيا الاطلاع بواجباتها وادانة الإرهابين الحقيقيين، وفقا للبيان.

وشدد الناطق الرسمي أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

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