اللواء المسماري: قصف المنازل في ترهونة جريمة حرب.. وردنا جاهز وقادم

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات (صباح اليوم السبت) لقصف صاروخي من المليشيات الإرهابية، مشددا على أن “رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة”.

وأوضح المسماري في إيجاز نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قصف ترهونة كان بأكثر من عشرين صاروخا، سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، لافتا إلى أنه جارٍ حصر الأضرار وتوثيقها.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، داعيا البعثة الأممية في ليبيا إلى الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين.

وأورد مراسل “الساعة 24” صورا من مستشفى ترهونة لقتيل جراء القصف الذي شنته المليشيات المسلحة الموالية لتركيا على الأحياء السكنية في مدينة ترهونة، مؤكدا سقوط ضحايا من النساء والأطفال.