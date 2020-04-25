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المسماري: الوفاق استهدفت مناطق مدنية بترهونة بأكثر من 20 صاروخا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، فجر السبت، بتعرض مدينة ترهونة لقصف صاروخي من جانب قوات الوفاق بأكثر من 20 صاروخا. 

وأكد المسماري، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أن كل الصواريخ سقطت على منازل ومناطق مدنية، مضيفا أنه جار حصر الأضرار وتوثيقها. 

وأشار الناطق باسم القيادة العامة، إلى أن استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالبا بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، وفق المنشور، لافتا إلى أن رد قوات الجيش جاهز وقادم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المجتمع الدولى فى غيبوبة ونحن فى غابة خذ حقك بايدك فبعد فشلهم فى دخول اامدينة يقتلوا اامدنيين اليس الجيش الوطنى قادر على تدمير مصراته فاذا لم يفعل ذلك فسيتهمكم الشعب بالتقصير فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولو كنت قائدا للجيش ﻻانام الليلة قبل ان ادمر الاهداف الاتية مطار وميناء مصراطة وضرب افران الحديد والصلب بمصراطة ومطار معتبقة وميناء طرابلس ومقر السراج والداخلية وغبره من بنك الاهداف

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