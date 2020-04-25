المسماري: الوفاق استهدفت مناطق مدنية بترهونة بأكثر من 20 صاروخا

أفاد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، فجر السبت، بتعرض مدينة ترهونة لقصف صاروخي من جانب قوات الوفاق بأكثر من 20 صاروخا.

وأكد المسماري، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أن كل الصواريخ سقطت على منازل ومناطق مدنية، مضيفا أنه جار حصر الأضرار وتوثيقها.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة، إلى أن استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالبا بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، وفق المنشور، لافتا إلى أن رد قوات الجيش جاهز وقادم.