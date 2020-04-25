بوالخطابية: سيتم استقبال المواطنين العالقين في مصر اليوم السبت

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، أن اليوم السبت سيتم استقبال المواطنين العالقين في مصر، وسيتم وضع مواطني طبرق في فنادق، دار السلام وباب طبرق وزين.

وأضاف بوالخطابية، أن مواطني بلديتي أمساعد وبئر الأشهب، سيتم وضعهم في فنادق الجمل وإستراحة الطرق السريعة.

وأعرب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، عن شكره لعمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب ومدراء الأمن ومدراء الفنادق الذين تعاونوا جميعاً لحل مشكلة العالقين.

وطالب والخطابية، أسر المواطنين العائدين بالتعاون مع رجال الأمن لعدم المخالطة.

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