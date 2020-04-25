المسماري: ترهونة تعرضت لقصف صاروخي ورد القوات المسلحة قادم لا محالة

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، أن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي، من من قوات الوفاق.

وأوضح المسماري، أن عدد الصواريخ التي سقطت على المدينة، أكثر من 20 صاورخ، وأن عملية حصر الأضرار وتوثيقها، جارية.

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني، أن استهداف المدنيين جريمة يُعاقب عليها القانون، مطالبا البعثة الأممية في ليبيا، تأدية واجباتها وإدانة “الإرهابيين” الحقيقيين.

وأكد المسماري، أن رد القوات المسلحة جاهز، وقادم لا محالة.

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