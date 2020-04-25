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المسماري: ترهونة تعرضت لقصف صاروخي ورد القوات المسلحة قادم لا محالة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، أن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي، من  من قوات الوفاق.

وأوضح المسماري، أن عدد الصواريخ التي سقطت على المدينة، أكثر من 20 صاورخ، وأن عملية حصر الأضرار وتوثيقها، جارية.

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني، أن استهداف المدنيين جريمة يُعاقب عليها القانون، مطالبا البعثة الأممية في ليبيا، تأدية واجباتها وإدانة “الإرهابيين” الحقيقيين.

وأكد المسماري، أن رد القوات المسلحة جاهز، وقادم لا محالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • With the highest respect and salute to all of you, brave lions & Falcons
    We have been nice and continued to allow all sea/air ports to freely operate and that has allowed more criminals and else to be so readily available on the hands of the lowest creatures on earth in Misrata, Tripoli, Zawara, Zawia…we can’t afford 1 second more. must destroy & kill and SHOW no mercy whatsoever
    Hence, bombing civilians in Ramadan is a forbidden action & must severely get rewarded with maximum force- NO MERCY NO MORE
    God be with you all, True Libyan; Falcons & Lions
    SHOW NO MORE MERCY ANYMORE

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