بعد إهمال أوضاعهم المأساوية.. الهلال الأحمر يوزع مساعدات على الأسر النازحة من مرزق

يعاني النازحين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، أوضاعًا

مأساوية وظروفًا صعبة، نتيجة إهمال الجهات المعنية لهم، ولمعاناتهم المستمرة، وفي

إطار التخفيف من هذه المعاناة قام أعضاء الهلال الأحمر فرع أوباري، بتوزيع سلات

غذائية على الأسر النازحة من مدينة مرزق.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر، في تدوينة عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه المساعدات جاءت بدعم

من جمعية طمزين الخيرية وأهالي منطقة القرية ومتطوعي الهلال الأحمر.

