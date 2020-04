المسماري يعلن عن استهداف قوات الوفاق لترهونة بأكثر من 20 صاروخا

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، السبت، إن قوات

الوفاق استهدفت مدينة ترهونة بأكثر من 20 صاروخًا.

وأوضح المسماري في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الصواريخ سقطت على منازل ومناطق مدنية في ترهونة،

مشيرًا إلى أن عملية حصر الأضرار وتوثيقها جارية، مشددًا على أن رد الجيش على هذا

القصف قادم لا محالة.

وأكد المسماري أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها

القانون، داعيًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين.

