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المسماري يعلن عن استهداف قوات الوفاق لترهونة بأكثر من 20 صاروخا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، السبت، إن قوات
الوفاق استهدفت مدينة ترهونة بأكثر من 20 صاروخًا.

وأوضح المسماري في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك” أن الصواريخ سقطت على منازل ومناطق مدنية في ترهونة،
مشيرًا إلى أن عملية حصر الأضرار وتوثيقها جارية، مشددًا على أن رد الجيش على هذا
القصف قادم لا محالة.

وأكد المسماري أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها
القانون، داعيًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين.

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  • المهم الردع .عندما تعرضت قاعدة الجفرة لعدوان من طائرة مسيرة تركية وبعد مقابلة المشير للرئيس المصرى راينا بعدها ضرب مصراطة لاول مرة واليوم ان الاوان بعد الغزو التركى المباشر ان يطلب المشير من الرئيس المصرى دعم مباشر من الجيش المصرى وكما قال السيسى نحن قادرون على حسم المعركة فى ليبيا وماارسله المعتوه من اسلحة ومعدات خلال اشهر تافه بالمقارنة باعصار متحرك من قاعدة محمد نجيب قوات مدربه على اعلى مستوى شهدت مناورات مع كل دول العالم الكبرى مع امريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والكل يعرف قدرتها وفى ساعات قليلة ستكون فى قلب طرابلس مرورا على انقاض مصراته

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