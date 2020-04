أفاد مراسل ليبيا24 في بني وليد، السبت، باستهداف طيران مسير لسيارات وقود وسيارة تموين بين منطقتي شميخ وتينيناي.

