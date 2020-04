بوشناف يكلف أبوزيد مديرًا لمديرية أمن سرت

كلف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف،

سالم امحمد أبوزيد، مديرًا لمديرية أمن سرت.

وبحسب بيان لداخلية المؤقتة نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن تكليف أبو زيد لهذا المنصب جاء تنظيمًا لسير العمل ولما اقتضته المصلحة العامة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه.

