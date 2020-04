قصف متواصل على مدينة بني وليد وسط حالة من الهلع والذعر بين المواطنين

تعرضت مدينة بني وليد الليلة الماضية لقصف متواصل من

طيران مسير تابع لقوات الوفاق على مناطق متفرقة من المدينة.

وأفاد مراسل ليبيا24 في بني وليد، باستهداف طيران مسير لسيارات

وقود وسيارة تموين بين منطقتي شميخ وتينيناي، جنوب المدينة، مشيرًا إلى وقوع قصف

مماثل استهدف سيارة وقود أخري بمنطقة تينيناي.

وقال مراسلنا إن القصف المستمر على مدينة بني وليد خلق

حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، مشيرًا إلى انقطاع جميع وسائل الاتصال عن

المناطق التي تعرضت للقصف، الأمر الذي فاقم من معاناة مواطني هذه المناطق المتزايدة

أصلا.

