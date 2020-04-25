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الإيجاز الصحفي للجنة مجابهة كورونا في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أن مركز شهداء الزروق، قام بالكشف على عدد 4 حالات وجميعها بصحة جيدة، وغادرت المركز، إضافة إلى استقبال قسم الدعم النفسي عدد 3 حالات ويتابع معهم الأطباء المختصين الطرق السليمة للعلاج.

وأوضحت اللجنة، في إيجازها الصحفي، أن مركز شهداء المقاصبة، للكشف المبكر، قام بالكشف على عدد 8 حالات داخل المركز، وجميعها غادرت المركز، ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأشار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أن مركز الإيواء والعزل ببلدية مصراتة، لم يسجل أي حالة دخول يوم أمس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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