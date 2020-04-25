جامعة سبها تنظم المؤتمر الدولي الافتراضي الأول في التعليم الإلكتروني

نظمت جامعة سبها فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول في التعليم الإلكتروني، تحت شعار “التعليم الإلكتروني في زمن الكورونا، التحديات والحلول”، عبر ربط المشاركين في المؤتمر إلكترونيا من مختلف الدول باللجنة التحضيرية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التعليم الإلكتروني حسن أبوهمود لـ218 إن المؤتمر يعد الأول على مستوى ليبيا ،الذي يتم بشكل افتراضي عبر الإنترنت ، موضحا أن الهدف الأساسي منه هو الحصول على أجوبة لأسئلة ملحة في الوقت الحالين ، بسبب تحول التعليم من الشكل التقليدي إلى الإلكتروني وبطريقة سريعة ، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف العملية التعليمية.

وأشار أبوهمود، في حديثه، إلى أنهم بحثوا من خلال المؤتمر على الطرق المثلى للاستفادة من التعليم الإلكتروني، للمحافظة على جودة العملية التعليمية، بمعرفة تجارب الدول الأخرى، والعراقيل التي واجهتهم وكيف تمت معالجتها، منوهاً إلى استعراض المؤتمر للتجربة الليبية في التعليم عن بعد، للوصول إلى نتائج موحدة يمكن تطبيقها.

وشارك في المؤتمر الذي انعقد بقاعة قسم الحاسب الآلي في الجامعة ،أساتذة من مؤسسات أكاديمية تنتمي لـ 9 دول شاركوا ببحوث وملخصات بلغت 134 ملخصاً علمياً ، وتم قبول 69 منهم لطرح 5 محاور، تضمنت “الجودة في التعليم الإلكتروني، والتدريب، وتقنية المعلومات، والتشريعات القانونية”.

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