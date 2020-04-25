الشاطر: “حفتر” ينهار ويعيش أيامه الأخيرة

قام المدعو عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري للدولة، بتحريف بيان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، التي ألقاها الخميس الماضي، زاعما أن “المشير حفتر” طلب من الشعب الليبي تفويضا لنفسه بإدارة أمور الدولة.

وادعى “الشاطر” فى تغريده له على حسابه فى تويتر، قائلا: “على خطى الدكتاتوريين يدعو حفتر تفويضه بإدارة أمور الدولة ، الرجل لا يعيش العصر بقيمه ومعطياته الديمقراطية في تطبيق اختيار الحاكم عبر صناديق الاقتراع” بحسب كلامه.

وزعم “الشاطر” خلال التدوينة أنه وصلته رسالة بأن “المشير حفتر” ينهار ويعيش أيامه الأخيرة، قائلا “سيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في حلق المخدوعين فيه دولا وأفرادا” بحسب كلامه.