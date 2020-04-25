كوزولينو يتذكر في عيد تحرير إيطاليا جدته المنفية إلى ليبيا لمناهضتها الفاشية

تذكر أندريا كوزولينو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية، اليوم، بمناسبة ذكرى تحرير إيطاليا من الفاشية قصة جدته التي نفاها بينيتو موسوليني (أبرز قادة الفاشية) إلى ليبيا لأن زوجها أندريا كان مناهضاً للفاشية.

وقال كوزولينو، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة ذكرى تحرير إيطاليا من الفاشية: “كانت مارياتشيرا امرأة تنحدر من جنوب إيطاليا، وفي ثلاثينيات القرن الماضي تم نفيها إلى ليبيا، لأن زوجها كان مناهضاً للإمبراطورية الفاشية، حيث قامت هناك بتربية أطفاله الثلاثة كارلو وأنطونيو وجوزيبي”.

وعلمتهم مارياتشيرا احترام الآخر والتسامح والمشاركة، وهي القيم المناقضة لقيم نظام يقوم على الكراهية والخوف والتمييز العنيف، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كانت مارياتشيرا في مدينة إركولانو الإيطالية مع أطفالها، وأحدهم في فرنسا تستضيفه بعض عائلات المنفيين هربا من المضايقات الفاشية.

وأضاف كوزولينو: “مارياتشيرا كوزولينو جدتي. وذاكرتها لا تفارقني كل يوم في التحدي الصعب في الدفاع عن الديمقراطية.. 25 أبريل سعيد على الجميع”.

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